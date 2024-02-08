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    Николишин: Если Овечкин не тянет уровень сборной, то смысл его брать?

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    Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о том, стоит ли брать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в сборную России.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Сейчас Сашку нельзя не брать, потому что это такой символ. Надо понимать, для чего его брать и как его использовать. Если мы берём его, то как Илью Ковальчука в "Авангард" в своё время. Ему нашли применение, не играл, был лидером раздевалки, выходил в большинстве. Если брать Овечкина, надо понять, как его использовать. Всему приходит своё время. Если Сашка на сегодняшний день не тянет уровень сборной, то смысл его брать? Рано или поздно он всё равно не будет в неё попадать. Мы отталкиваемся от спортивной составляющей.

    Когда ведёшь диалог по Овечкину, брать его или нет, у тебя сразу груз ответственности. Человек забил 800 с лишним голов и не поехал. Для того, кто будет набирать, это будет головная боль», — сказал Николишин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

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