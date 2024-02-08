«Авангард» — «Спартак»: счет матча 3:5, обзор голов

Ансель Галимов Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе хозяев забрасывали Рид Буше (дважды), Райан Спунер.
За «Спартак» отличились Ансель Галимов, Шейн Принс, Дмитрий Вишнеский, Александр Беляев, Максим Цыплаков.
«Спартак» располагается на 4-м месте в Западной конференции с 80 очками после 61-го матча.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)
Голы: Галимов — 10 (бол., Принс, Беляев), 1:45 — 0:1. Принс — 16 (Цыплаков), 5:10 — 0:2. Вишневский — 8 (Морозов, Савиков), 10:48 — 0:3. Беляев — 9 (Орлов, Галимов), 33:02 — 0:4. Буше — 43 (Шарипзянов, Спунер), 38:53 — 1:4. Буше — 44 (Спунер, Шарипзянов), 40:24 — 2:4. Спунер — 21 (Ткачев, Чистяков), 48:27 — 3:4. Цыплаков — 30 (Пашин), 54:25 — 3:5Вратари: Проскуряков (Мишуров, 10:48) — КареевБроски: 43 (12+12+19) — 31 (13+8+10)Штраф: 6 — 8
«Авангард» идет вторым на «Востоке» с 84 очками после 60 игр.