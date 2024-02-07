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    Юбердо об игре с Кузьменко: Я сказал ему, что мы будем создавать много моментов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Калгари Флэймз Бостон Брюинз
    Нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо высказался об игре с новичком команды Андреем Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1).

    Джонатан Юбердо
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    Джонатан Юбердо

    «Он открывался, я сказал ему, что мы будем создавать много моментов "отдал — открылся". Так мы хотим играть. Отдаёшь пас и стараешься открыться. Сегодня мы это сделали, надо продолжать в том же духе.

    Думаю, это самая цельная наша игра за весь год. Знали, что на этой арене будет тяжело, против такого сильного соперника, но мы особо ничего им не позволили создать», — цитирует Юбердо пресс-служба «Калгари».

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    • Напомним, что в матче с «Бостоном» Кузьменко забил свой 1-й гол в дебютном матче за «Калгари». Команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 51-м баллом в активе.

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