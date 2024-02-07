Юбердо об игре с Кузьменко: Я сказал ему, что мы будем создавать много моментов

Нападающийвысказался об игре с новичком командыв матче регулярного чемпионата НХЛ с(4:1).

«Он открывался, я сказал ему, что мы будем создавать много моментов "отдал — открылся". Так мы хотим играть. Отдаёшь пас и стараешься открыться. Сегодня мы это сделали, надо продолжать в том же духе.

Думаю, это самая цельная наша игра за весь год. Знали, что на этой арене будет тяжело, против такого сильного соперника, но мы особо ничего им не позволили создать», — цитирует Юбердо пресс-служба «Калгари».

Напомним, что в матче с «Бостоном» Кузьменко забил свой 1-й гол в дебютном матче за «Калгари». Команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 51-м баллом в активе.