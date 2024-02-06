Якубов: Была организованная команда, но надо забивать

Старший тренерпрокомментировал матч против(0:2).

«Мне игра понравилась. Была организованная команда, но надо забивать. У нас было очень много хороших моментов.

Что поменяли по ходу матча? Мы старались и просили ребят придерживаться того плана на игру, который подготовили. Парни, в принципе, с ним справились. Единственное, допустили эту ошибку в концовке, когда пропустили контратаку.

Как дела у Сергея Фёдорова? Он скоро будет. Идёт на поправку.

С чем были связаны некоторые перестановки в составе? Мы дали немножко отдохнуть и Константину Окулову и Владу Провольневу. Небольшие ошибки были в той игре. Подкорректировали. Всё в рабочем режиме», — цитирует Якубова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 81 очко в 60 матчах и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 66 баллами после 60 игр располагается на седьмой строчке Запада.