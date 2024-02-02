«Куньлунь» — «Адмирал»: счет матча 3:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыгралсо счетом 5:3.

В составе победителей дублями отметились Даниил Гутик и Дмитрий Бучельников, еще один забил Александр Горшков. У китайского клуба дублем отметился Тайлер Граовац, еще один гол на счету Джейка Челиоса.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) Голы: Гутик — 11, 6:18 — 0:1. Граовац — 7 (бол., С. Фу), 16:32 — 1:1. Челиос — 4 (Йип, Граовац), 25:04 — 2:1. Горшков — 9 (Фьоре), 26:10 — 2:2. Гутик — 12 (бол., Макеев, Завгородний), 28:23 — 2:3. Граовац — 8 (бол., Йип, С. Фу), 35:18 — 3:3. Бучельников — 11 (бол., Берлев, Шулак), 40:24 — 3:4. Бучельников — 12 (п.в.), 58:53 — 3:5Вратари: Лазушин (Дж. Смит, 28:23, 58:37 — 58:53) — С.В. ИвановШтраф: 6 — 4Броски: 41 (17+20+4) — 33 (16+9+8)

«Адмирал» с 45 очками занимает одиннадцатое место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 46 очками — на девятой строчке «Запада».