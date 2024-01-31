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    «Трактор» по буллитам одолел «Автомобилист»

    «Трактор» — «Автомобилист»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Трактор
    В матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Трактор» в родных стенах по буллитам переиграл «Автомобилист» со счетом 2:1.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В основное время на гол Стефана да Косты челябинский коллектив ответил точным броском Максима Шабанова.

    Победный бросок в серии буллитов на счету Владимира Ткачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Да Коста — 14 (Журавлев, Хрипунов), 28:43 — 0:1. Шабанов — 23 (Яруллин, Ткачев), 34:40 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Фукале — Аликин (Галкин, 65:00)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (8+6+12+5) — 45 (14+15+10+6)

    После этого матча «Трактор» поднялся на 4-е место в таблице Восточной конференции (72 очка), «Автомобилист» находится на 5-й строчке на Востоке (71 балл).

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