«Трактор» — «Автомобилист»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В основное время на гол Стефана да Косты челябинский коллектив ответил точным броском Максима Шабанова.
Победный бросок в серии буллитов на счету Владимира Ткачева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Да Коста — 14 (Журавлев, Хрипунов), 28:43 — 0:1. Шабанов — 23 (Яруллин, Ткачев), 34:40 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Фукале — Аликин (Галкин, 65:00)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (8+6+12+5) — 45 (14+15+10+6)
После этого матча «Трактор» поднялся на 4-е место в таблице Восточной конференции (72 очка), «Автомобилист» находится на 5-й строчке на Востоке (71 балл).