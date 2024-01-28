Мартемьянов назвал драматичным матч против «Металлурга»

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с(2:3).

«Драматический матч. Равный первый период. Команда соперника мастеровитая — без слабых мест. Во втором периоде после забитого гола почувствовали, что мы что-то можем. В третьем периоде пошли ва-банк, стали прессинговать по всей площадке, но пропустили гол на контратаке.

Наши парни молодцы, сражались до конца. Да, проиграли. Может быть, девятое поражение для кого-то уныние, но я оптимизма не теряю. Надеюсь, завтра мы дадим бой», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».