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    Мартемьянов назвал драматичным матч против «Металлурга»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Драматический матч. Равный первый период. Команда соперника мастеровитая — без слабых мест. Во втором периоде после забитого гола почувствовали, что мы что-то можем. В третьем периоде пошли ва-банк, стали прессинговать по всей площадке, но пропустили гол на контратаке.

    Наши парни молодцы, сражались до конца. Да, проиграли. Может быть, девятое поражение для кого-то уныние, но я оптимизма не теряю. Надеюсь, завтра мы дадим бой», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    «Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».

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