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    Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз НХЛ
    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Третьей звездой стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1). Канадец одержал 11 победу подряд и обновил клубный рекорд для голкиперов.

    Второй звездой назвали нападающего «Далласа» Роопе Хинтца, в активе которого 3 (2+1) очка в матче с «Детройтом» (5:4).

    Первой звездой признан российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забросивший три шайбы и сделавший результативную передачу в игре против «Филадельфии» (6:3).

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    • Кучеров набрал 80 (31+49) очков в 47 матчах сезона и на данный момент возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата.

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