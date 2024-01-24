Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1). Канадец одержал 11 победу подряд и обновил клубный рекорд для голкиперов.

Второй звездой назвали нападающего «Далласа» Роопе Хинтца, в активе которого 3 (2+1) очка в матче с «Детройтом» (5:4).

Первой звездой признан российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забросивший три шайбы и сделавший результативную передачу в игре против «Филадельфии» (6:3).

Кучеров набрал 80 (31+49) очков в 47 матчах сезона и на данный момент возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата.