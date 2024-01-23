Жамнов: Рады тому, что молодые влились и сыграли достойно

Главный тренерподвел итог матча против(6:3).

«Ребята — молодцы. Ясно, что небольшие изменения произошли перед игрой. Ребята приболели. Конечно, рады тому, что молодые влились и сыграли достойно. А так в целом ребята молодцы. Можно и так сказать, что сегодня залетело то, что не залетало раньше. Сегодня в принципе понравилось, что был единый кулак. Все прекрасно понимали ситуацию. Ещё раз повторюсь, что много ребят травмировано, поэтому настраивались на тяжёлую игру, и в принципе она такой и была, несмотря на такой счёт.

Третий период? Знаете, мы не старались играть в откат, но всё равно какая-то концентрация чуть теряется, когда ведёшь с таким счётом. Пытались ребят настраивать, но не было такого давления с нашей стороны, которое было в первые 40 минут. Но ещё раз скажу, что мне понравилось, какой сегодня была команда», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

«Спартак» в третий раз в сезоне оказался сильнее московского «Динамо», сохранил четвертое место в таблице Западной конференции и стал четвертой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф. «Динамо» (74) осталось на второй строчке.