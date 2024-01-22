Капризов: Психовал, когда не получалось забить

Нападающий «Миннесоты»рассказал, с чем были связаны его игровые проблемы в первой половине регулярного чемпионата НХЛ.

По словам россиянина, ему не удавалось показывать свой лучший хоккей из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона.

«Все сбилось чутка, пропустил две недели. Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.

Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним.

Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями.

Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх — четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами», — приводит слова Капризова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Капризов провел в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.