«Трактор» — «Сочи»: счет матча 6:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома победилсо счетом 6:1.

В составе челябинцев дублем отметился нападающий Антон Бурдасов, ещё по голу на счету Александра Рыкова, Максима Шабанова, Егора Попова и Виталия Кравцова. Автором единственной заброшенной шайбы «Сочи» стал Артур Тянулин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) Голы: Бурдасов — 14 (бол., Яруллин), 6:11 — 1:0. Тянулин — 12 (Крощинский, Попов), 22:10 — 1:1. Бурдасов — 15 (Сошников, Карпухин), 33:24 — 2:1. Рыков — 4 (Робинсон, Попов), 34:33 — 3:1. Шабанов — 21 (Юртайкин, Ткачев), 34:47 — 4:1. Попов — 4 (Рыков), 38:37 — 5:1. Кравцов — 15 (Телегин, Дер-Аргучинцев), 47:54 — 6:1Вратари: Фукале — Богданов (Бердин, 34:47)Штраф: 6- 2Броски: 29 (7+9+13) — 28 (7+8+13)

«Трактор» с 64 очками поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей. «Сочи» с 36 пунктами продолжает замыкать таблицу «Запада».