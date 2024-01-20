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    В динамовском дерби сильнее оказались москвичи

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата московское «Динамо» разгромило минское «Динамо» со счетом 4:1 и обеспечило себе участие в плей-офф.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    В составе хозяев шайбы забрасывали Никита Гусев, Егор Римашевский, Даниил Пыленков, Джордан Уил.

    За минское «Динамо» единственный гол забил Дмитрий Коробов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Гусев — 19 (Уил, Прибыльский), 24:10 — 1:0. Коробов — 1 (Энас, Волков), 34:44 — 1:1. Римашевский — 3 (Гусев, Прибыльский), 37:56 — 2:1. Пыленков — 5 (бол., Гусев, Римашевский), 41:10 — 3:1. Уил — 21 (Гусев, Римашевский), 58:02 — 4:1Вратари: Моторыгин — ФергюсонБроски: 38 (11+17+10) — 34 (7+15+12)Штраф: 10 — 10

    Московское «Динамо» занимает второе место на «Западе» с 74 очками. Белорусский клуб идет восьмым с 51 очком.

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