Козлов: Взяв одно очко, наш стакан на половину полон

Виктор Козлов Фото: globallookpress.com
«По содержанию игры и сколько мы создали моментов, я считаю, взяв одно очко, наш стакан на половину полон. Много позитивных моментов.
Насколько команда справлялась с прессингом "Барыса"? Я не видел проблем. Они хорошо прессинговали, но у нас не было с этим сложностей. Мы старались играть в свой хоккей, идти в атаку, контроль шайбы. Так что ребята молодцы, гнули свою линию все 60 минут. По игре у ребят всё чётко. Может быть, не очень с реализацией, но мы над этим работаем», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
«Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.
«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет только одиннадцатым.