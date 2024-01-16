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  • 19:12
    • «Барыс» по буллитам одолел «Салават Юлаев»
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    Козлов: Взяв одно очко, наш стакан на половину полон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение по буллитам в матче с «Барысом» (2:3 Б).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «По содержанию игры и сколько мы создали моментов, я считаю, взяв одно очко, наш стакан на половину полон. Много позитивных моментов.

    Насколько команда справлялась с прессингом "Барыса"? Я не видел проблем. Они хорошо прессинговали, но у нас не было с этим сложностей. Мы старались играть в свой хоккей, идти в атаку, контроль шайбы. Так что ребята молодцы, гнули свою линию все 60 минут. По игре у ребят всё чётко. Может быть, не очень с реализацией, но мы над этим работаем», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

    «Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.

    «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет только одиннадцатым.

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