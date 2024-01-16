Козлов: Взяв одно очко, наш стакан на половину полон

Главный тренерпрокомментировал поражение по буллитам в матче с(2:3 Б).

«По содержанию игры и сколько мы создали моментов, я считаю, взяв одно очко, наш стакан на половину полон. Много позитивных моментов.

Насколько команда справлялась с прессингом "Барыса"? Я не видел проблем. Они хорошо прессинговали, но у нас не было с этим сложностей. Мы старались играть в свой хоккей, идти в атаку, контроль шайбы. Так что ребята молодцы, гнули свою линию все 60 минут. По игре у ребят всё чётко. Может быть, не очень с реализацией, но мы над этим работаем», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет только одиннадцатым.