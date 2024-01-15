Заварухин: Парни проявили уральский характер, молодчики

Главный тренервысказался относительно матча против(3:2)

«Немножко робко начали игру, позволили сопернику забить голы с пятака, с подставления, хотя разбирали эти моменты. Здорово, что переломили ход встречи, добавили в третьем периоде, хорошие голы. Игра как в плей-офф, боевая, ЦСКА плотно играл в зоне обороны, не давали нам вылезти на ворота. Парни проявили уральский характер, молодчики.

Проблемы с бросками в створ в первые 40 минут? ЦСКА играл здорово в обороне, отдавал нам углы, где нападающих накрывали, здорово блокировали броски, когда шайба доходила до защитников. Надо хитрее сыграть где-то, показать фэйковый бросок и убрать в сторону, чтобы доходила шайба до ворот. Просили ребят сыграть агрессивнее, добавить в прессинге, всё на ворота — это удалось.

Что рисовали в тайм-ауте перед решающим большинством? Ничего. Они знали, что делать, мы давали отдохнуть первой спецбригаде, были на льду и Волк и Мэйсек. Поменяли сочетания во второй бригаде, дало результат.

Дебют Тютяева? Картины не портил. Есть движение, владение шайбой, надо добавить в борьбе по первому впечатлению, дальше посмотрим.

Когда вернутся Воробьёв и Осипов? Конкретного срока вам не скажу, пока занимаются "фигурным катанием" без клюшек, нарабатывают объёмы. Опытные парни, закрывали меньшинство, сейчас ребята тоже неплохо действуют, воспользовались шансом, который получили», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

ЦСКА с 56 занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 64 очка и занимает четвертую строчку таблицы Восточной конференции.