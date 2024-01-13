Кравец: Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«Такая же сложная игра, как и вчера. Отмечу меньшинство, выстояли пять минут и вообще не пропустили. Понравилась игра вратаря и командные действия: любые ошибки ребята исправляли, не перекидывали стрелки друг на друга. Вообще, вся эта дальневосточная поездка оказалась удачной, выиграли все матчи. Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов.

Почему не увидели Артёма Мурылева? В ситуации, которая была сегодня, решили оставить прежние сочетания защитников. Убрали только первую тройку, поставили тех ребят, которые много бегали в этой поездке, когда тренировались. Использовали всех, кроме Мурылева, но у Артёма ещё обязательно будет шанс.

Матчи с "Амуром" принципиальные? Да для меня вообще нет рядовых соперников, все команды хорошие в лиге, всегда хочется выигрывать», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Амур» остался на 10-м месте на «Востоке» с 50 очками после 50 игр. «Авангард» на второй строчке с 71 очком после 50 матчей.