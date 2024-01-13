1-й таймНьюкасл — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа»
  • 17:45
    • «Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Палмера
  • 15:21
    • «Балтика» арендовала Лисаковича
  • 13:27
    • Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Кравец: Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о матче против «Амура» (3:1).

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Такая же сложная игра, как и вчера. Отмечу меньшинство, выстояли пять минут и вообще не пропустили. Понравилась игра вратаря и командные действия: любые ошибки ребята исправляли, не перекидывали стрелки друг на друга. Вообще, вся эта дальневосточная поездка оказалась удачной, выиграли все матчи. Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов.

    Почему не увидели Артёма Мурылева? В ситуации, которая была сегодня, решили оставить прежние сочетания защитников. Убрали только первую тройку, поставили тех ребят, которые много бегали в этой поездке, когда тренировались. Использовали всех, кроме Мурылева, но у Артёма ещё обязательно будет шанс.

    Матчи с "Амуром" принципиальные? Да для меня вообще нет рядовых соперников, все команды хорошие в лиге, всегда хочется выигрывать», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Амур» остался на 10-м месте на «Востоке» с 50 очками после 50 игр. «Авангард» на второй строчке с 71 очком после 50 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов и уверенная победа «Манчестер Сити»?!
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Удержится ли «Ницца» на втором месте?
  • «Ренн» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Атлетик» взять три очка?
  • «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монца — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие