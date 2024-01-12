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    Ротенберг: Сыграли с огоньком, забили хорошие голы, что мы и тренируем

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уверенную победу над «Спартаком» (5:2).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Ожидали такой игры. В первом периоде не совсем правильно сыграли, разобрали эти моменты после первого периода. Ребята молодцы, хорошо отреагировали. В третьем периоде надо лучше играть. Надо разобрать ошибки, есть над чем работать.

    Отменённый гол Полякова? Важно держать удар, работать, думать головой, контролировать эмоции. Ребята молодцы, не опустили руки, продолжали выполнять задание. Сыграли с огоньком, забили хорошие голы, что мы и тренируем.

    Третий период? Всегда есть над чем работать. Важен счёт на табло. Ребята сыграли на результат. Много играли в меньшинстве. Надо контролировать эмоции и не удаляться. Надо улучшать детали. Работа продолжается. В большинстве сыграли всего 30 секунд, надо улучшать», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    СКА набрал 68 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 баллами опустился на 4-ю строчку таблицы «Запада». Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.

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