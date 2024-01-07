Ларионов: Не показали своей игры, соперник больше хотел победить

Главный тренерподвел итог матча против минского(2:5).

«Не показали своей игры, соперник больше хотел победить. "Динамо" опережало нас практически во всех компонентах. Предстоит обдумать следующие ходы — что мы можем поменять и улучшить. Каждому игроку и тренерскому штабу необходимо посмотреть на себя в зеркало. Сейчас речь, наверное, больше не о том, кого поменять в составе или кого-то поругать. Самое важное — общекомандный настрой. Необходимо понять, как мы хотим преодолеть психологический спад, который нас тревожит. Начинаем игры, уступая в счёте, даём большую долю уверенности сопернику и даём ему хозяйничать на нашей кухне. Это разочаровывает. Во втором перерыве было сказано, что в таких играх проявляется характер команды. И когда мы вышли в третьем периоде и нас начали возить по зоне — это расстраивает. Непонятно, в чём проблема. Мы не хотим быть зависимыми от одного-двух игроков. Безусловно, даёт отпечаток, когда теряешь лидеров, которые играют в большинстве. Ребята, которые сейчас выходят на большинство, знают, что мы от них требуем.

Первая спецбригада с Алексеем Кручининым должно быть на креативе, вторая с Игорем Ларионовым-младшим должна играть проще — через броски. К сожалению, это не идёт. Хотели сменить вратаря после четвёртой шайбы, но здесь важна психология вратаря. Можно было встряхнуть команду, но убить уверенность в себе у Адама Хуски. Самое простое — указать на ошибки вратаря. Но этого никогда не будет. Вратарская линия очень тонкая, которую можно порвать, а у нас тяжёлые матчи впереди. Проигрывая в три шайбы, можно снять вратаря раньше, но мы хотели, чтобы шайба была в зоне соперника. Естественно, что мы хотели спасти игру, но мы смотрели на скамейку, на игроков, которые были без всякой уверенности и "огонька". Очень сложно вытаскивать матчи, когда скамейка неживая.

Что касается травмы Василия Атанасова, то пока всё обошлось более-менее удачно для него и команды. Есть повреждение, но не требуется операция. При правильной динамике восстановления мы ожидаем его в строю во второй декаде февраля.

Даниилу Веряеву сказал перед матчем, что он близок к тому, чтобы забить. Радует, что за те титанические усилия, которые он прикладывает в каждой игре, ему всё-таки удалось забить гол. Он всегда находиться в той точке, где горячо — это большой пример для остальных игроков нашей команды», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 59 очков. «Динамо» находится на восьмой строчке — 45 очков.