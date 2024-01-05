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    Леонтьев: Поначалу соперник нас переигрывал, но мы стойко выдержали натиск

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог матча против «Металлурга» (2:1 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Очень нервная игра. Поначалу соперник нас переигрывал, но мы стойко выдержали натиск: сыграли отлично и победили в нужном матче. Сейчас уже нельзя терять очки. Бьемся в каждом матче. Артем Загидулин неплохо вошел, держал нас в игре. К сожалению, он получил травму. Не знаю, на сколько он вылетел из обоймы. Много бросков сегодня заблокировали. Парни играли самоотверженно и дисциплинированно — мало удалялись с соперником, который неплохо играет в неравных составах. Поэтому такой результат.

    Два матча за два дня? Подготовка не меняется. Восстановительные процедуры такие же, как и в обычное время. Главное — подготовить и восстановить ребят, чтобы они были готовы функционально. У нас просто нет времени на тренировочный процесс. Игроки столько сил и эмоций оставляют на матчах, что надо их найти и восстановить», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ — 66 очков. «Нефтехимик» находится на девятой строчке — 47 очков.

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