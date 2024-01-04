Браташ о поражении «Лады»: Очень расстроились, что упустили победу, многие вещи мне не понравились

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:4 ОТ).

«Мы, конечно, очень расстроились, что упустили победу и не взяли сегодня два очка. Это хоккей, соперник молодец, боролся до конца и добился своего.

Что касается игры, многие вещи мне не понравились сегодня в нашем исполнении. Будем стараться в следующей игре», — приводит слова Браташа пресс-служба «Нефтехимика».

После поражения от «волков» «Лада» занимает 4-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Браташа сыграют против «Авангарда» 6-го января.