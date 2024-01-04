ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • 00:51
    • «Ювентус» разгромил «Салернитану» в матче 1/8 финала Кубка Италии
  • 00:28
    • Защитник «Флуминенсе» Нино продолжит карьеру в «Зените»
    Все новости спорта

    Браташ о поражении «Лады»: Очень расстроились, что упустили победу, многие вещи мне не понравились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).

    Олег Браташ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Браташ

    «Мы, конечно, очень расстроились, что упустили победу и не взяли сегодня два очка. Это хоккей, соперник молодец, боролся до конца и добился своего.

    Что касается игры, многие вещи мне не понравились сегодня в нашем исполнении. Будем стараться в следующей игре», — приводит слова Браташа пресс-служба «Нефтехимика».

  • Перестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока
  • КХЛ: обзор 16-й игровой недели
  • 01/01/2024

    • После поражения от «волков» «Лада» занимает 4-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Браташа сыграют против «Авангарда» 6-го января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко ли «Тоттенхэм» пройдет «Бернли» в Кубке Англии?
  • «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» положит конец победной серии СКА?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Спартак» будет успешен в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие