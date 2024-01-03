Кокорев: Что-то не получалось, но в основном играли хорошо

Главный тренерподвел итог матча против(2:3 ОТ).

«Пришло много болельщиков, для нас это очень положительный факт. Команда вышла с огромным желанием победить. Считаю, что играли хорошо. Да, что-то не получалось, но в основном играли хорошо. Моменты создавали, надо было их реализовывать — тогда игра бы повернулась. В команде вообще нет равнодушных. Все ребята переживают за нынешнюю ситуацию. Мы ищем игру. Она приходит, но пока нет очков. Будем надеяться, что у нас все получится. Концовку мы должны провести нормально», — цитирует Кокорева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» набрал 65 очков в 47 матчах и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 34 очками после 47 игр идет последним на Западе.