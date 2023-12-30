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    «Металлург» победил «Куньлунь»

    «Металлург» Магнитогорск — «Куньлунь»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Металлург» на своем льду одолел «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    У победителей дублем отметился Александр Петунин. Также шайбы забросили Павел Акользин и Никита Гребенкин.

    У гостей отличился Брэндон Ип.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Йип — 9 (С. Фу, Меркли), 16:29 — 0:1. Петунин — 11 (бол., Пресс, Юров), 21:53 — 1:1. Петунин — 12 (бол., Пресс, Юров), 31:53 — 2:1. Гребенкин — 10 (Зернов, Я. Хабаров), 32:30 — 3:1. Акользин — 12 (п.в., Коробкин, Джонсон), 59:50 — 4:1Вратари: Набоков — Джурасик (58:16 — 59:50)Штраф: 8 — 12Броски: 30 (6+16+8) — 47 (17+10+20)

    «Металлург» набрал 63 очка в 46 встречах и лидирует в таблице Восточной конференции.

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    «Куньлунь» потерпел пятое поражение кряду. Клуб с 35 очками идет на 9-м месте Запада.

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