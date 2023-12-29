Германия U20 — Швеция U20: счет матча 0:5, обзор голов

В матче 2-го тура группового раунда молодежного чемпионата мира сборная Швеции обыграла команду Германии со счетом 5:0.

Хет-трик в составе сборной Швеции оформил нападающий Отто Стенберг, авторами ещё двух заброшенных шайб стали Маттиас Хевелид и Ной Эстлунд.

Молодежный чемпионат мира. Группа A Германия U20 — Швеция U20 — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) Голы: Штенберг — 1 (Эдстрем), 15:48 — 0:1. М. Хевелид — 1 (Бюстедт, Линдстейн), 38:36 — 0:2. Штенберг — 2 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 46:06 — 0:3. Штенберг — 3 (Эдстрем, Унгер Серум), 49:02 — 0:4. Эстлунд — 1 (Леккеримяки), 54:33 — 0:5Вратари: Биттнер — ТелинШтраф: 6 — 4Броски: 15 (6+6+3) — 41 (18+8+15)

Шведы одержали вторую победу в двух матчах и занимают второе место в группе А. Немецкая команда с 3 очками идет на третьей строчке.