Кривокрасов: Играть так дома, когда мы боремся плей-офф, нельзя

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(0:3).

«В первую очередь хотелось бы попросить извинения у болельщиков. Вышли сегодня неготовыми. Играем дома при такой публике и показываем такой хоккей — это, конечно, неправильно. Спасибо им за поддержку даже при такой игре. Будем делать выводы. Нужно что-то с этим делать: играть так дома, когда мы боремся плей-офф, нельзя.

Это эмоциональная усталость команды? Здесь нельзя сваливать на усталость. Все уставшие. Пацаны должны находить силы, эмоции, это их обязанность. Это обязанность каждого игрока. Все должны понимать ситуацию, где мы находимся, за что играем, за что боремся каждую игру. Просто вышли с первых минут не готовые играть. Парни должны искать борьбу, входить в игру с первых минут, не ждать, когда игра придёт к тебе, находить силовую борьбу. Потом, если ты не вошёл в игру, будет войти очень трудно. Это индивидуальная подготовка психологическая и физическая каждого игрока. Должна быть дисциплина у каждого игрока. Потом уже в целом вырисовывается рисунок. Этого сегодня не было ни у одного игрока нашей команды, кроме Красоткина. Установка была идти и играть в тело, не в шайбу. Мы с первых же минут стали играть в шайбу. Нас отрезали, обыгрывали один в один. Мы не хотели сегодня работать и выполнять ту установку, которая была обсуждена перед игрой. Невыполнение задания, концентрации не было. Даже когда шайбу вбрасывали в зону, первый нападающий шёл и проигрывал борьбу один в один. Там не надо играть в шайбу, просто была задача играть в тело. Потому что мы знали, что у них защитники работают с шайбой, чтобы отдать партнёру. Они это хорошо делают. Мы это знали, обсуждали, показывали. И сказали, что сегодня игра без прокатов, только в тело. Простая игра, не надо ничего выдумывать. Просто не хотели выполнять игровое задание. Это началось с первых минут», — цитирует Кривокрасова «Чемпионат».

После 45-ти матчей у «Трактора» стало 55 очков, он идет четвертым на «Востоке». «Сибирь» (48) — восьмая.