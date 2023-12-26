«Динамо» Минск — «Автомобилист»: счет матча 1:4, обзор голов

Андрей Обидин Фото: globallookpress.com
Хет-трик в этой встрече оформил форвард «Автомобилиста» Андрей Обидин. Еще одна шайба на счету Анатолия Голышева.
В составе «Динамо» отличился Вадим Мороз.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Голышев — 8 (Романцев, Блэкер), 21:18 — 0:1. Обидин — 8 (Хрипунов, Воробьев), 21:40 — 0:2. Мороз — 9 (бол., Энас, Меркли), 35:02 — 1:2. Обидин — 9, 41:43 — 1:3. Обидин — 10 (п.в., Бывальцев, Макеев), 57:57 — 1:4Вратари: Фергюсон (Вельмакин, 29:12, 57:30 — 57:57) — ГалкинБроски: 22 (5+7+10) — 24 (4+15+5)Штрафы: 12 — 4
«Автомобилист» идет шестым на «Востоке» с 53 очками. Минское «Динамо» (40) — восьмое на «Западе».