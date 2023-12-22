Шаров о поражении «Салавата»: Свои моменты не забили, хотя их было предостаточно

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2 Б).

«Соперник серьёзный, неуступчивый, борется за каждый матч. Ожидали от них такой игры. Не реализовали свои моменты, но потенциал у нас есть.

Дали сопернику вернуться в игру? Свои моменты не забили, хотя моментов было предостаточно. Надо потренировать завершение, и всё будет хорошо», — цитирует Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева».

После поражения от «Адмирала» уфимцы занимают 3-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА 25-го декабря.