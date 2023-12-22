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    Шаров о поражении «Салавата»: Свои моменты не забили, хотя их было предостаточно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2 Б).

    Александр Шаров (справа)
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    Александр Шаров (справа)

    «Соперник серьёзный, неуступчивый, борется за каждый матч. Ожидали от них такой игры. Не реализовали свои моменты, но потенциал у нас есть.

    Дали сопернику вернуться в игру? Свои моменты не забили, хотя моментов было предостаточно. Надо потренировать завершение, и всё будет хорошо», — цитирует Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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    • После поражения от «Адмирала» уфимцы занимают 3-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА 25-го декабря.

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