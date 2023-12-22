Козлов о поражении «Салавата Юлаева»: Сегодня не наш день, не хватило хладнокровия в концовке

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2 Б).

«Хотели победить. Не скрою, было принципиально обыграть "Адмирал", тем более сегодня Мишкопад, много пришло болельщиков. Ожидали такую игру от соперника, он хорошо обороняется и ищет шансы на контратаке. Так и произошло.

Мы пытались взломать их оборону, создавали моменты, но не хватило хладнокровия в концовке. Самонов подтаскивал нас, когда мы вынужденно проваливались. В овертайме у нас были моменты, но, видимо, сегодня не наш день», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в 1-м раунде плей-офф со счетом 4:2 в серии.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. В следующем матче уфимцы сыграют против ЦСКА 25-го декабря.