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    Принс о продлении контракта со «Спартаком»: Рад быть частью «красно-белых»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал подписание нового контракта с «красно-белыми».

    Шейн Принс
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    Шейн Принс

    «Я очень рад остаться в "Спартаке" — это лучший клуб, в котором я играл в своей карьере. Мне и моей семье очень нравится жить в Москве — это наш любимый город.

    Здесь лучшие условия для воспитания моих дочек, а также мне нравятся русские люди — добрые, отзывчивые, с сильными моральными принципами. К тому же, у нас очень молодая, перспективная и уже борющаяся за высшие места команда, и я рад быть её частью», — приводит слова Принса пресс-служба «Спартака».

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    • Напомним, что форвард продлил контракт до конца сезона 2024/2025. В регулярном чемпионте нынешнего сезона Принс провел 36 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

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