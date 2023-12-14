Принс о продлении контракта со «Спартаком»: Рад быть частью «красно-белых»

Нападающийпрокомментировал подписание нового контракта с «красно-белыми».

«Я очень рад остаться в "Спартаке" — это лучший клуб, в котором я играл в своей карьере. Мне и моей семье очень нравится жить в Москве — это наш любимый город.

Здесь лучшие условия для воспитания моих дочек, а также мне нравятся русские люди — добрые, отзывчивые, с сильными моральными принципами. К тому же, у нас очень молодая, перспективная и уже борющаяся за высшие места команда, и я рад быть её частью», — приводит слова Принса пресс-служба «Спартака».

Напомним, что форвард продлил контракт до конца сезона 2024/2025. В регулярном чемпионте нынешнего сезона Принс провел 36 матчей и набрал 18 (10+8) очков.