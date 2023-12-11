«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: счет матча 4:1, обзор голов

Артемий Панарин Фото: globallookpress.com
У хозяев шайбы забросили Мика Зибанежад, Джимми Веси, Джонни Бродзински и Уильям Кулле, Артемий Панарин сделал голевой пас.
В составе «Кингз» отличился Филлип Дано.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Зибанежад — 7 (бол., Трочек, Панарин), 28:27 — 1:0. Веси — 6 (Бонино), 37:27 — 2:0. Дано — 7 (бол., Кемпе, Копитар), 46:37 — 2:1. Бродзински — 1 (бол., Трочек, Фокс), 51:32 — 3:1. Куилль — 5 (Трочек, Бродзински), 55:24 — 4:1Вратари: Куик — КоплиШтраф: 22 — 26Броски: 27 (5+11+11) — 26 (9+2+15)
Теперь в активе Панарина 38 (16+22) очков в 26 встречах.
«Рейнджерс» (39) лидируют в таблице Восточной конференции.
«Лос-Анджелес» (36) — на третьей строчке «Запада».