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    Жамнов: Знаем, как будем использовать Ковальчука, но вам не расскажем

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал подписание контракта с известным нападающим Ильей Ковальчуком.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Мы видим, как будем использовать Илью Ковальчука. Но вам не расскажем. Всему свое время, сами увидите.

    Никто не собирается форсировать его возвращение. Выпустим только тогда, когда будем понимать, что он будет готов.

    Надо сделать правильные шаги. Я знаю, что он тренируется, что в хорошей физической форме. Я в нем даже не сомневался в этом плане. Думаю, скоро вы его увидите.

    У нас есть Алексей Ковалев, который вернулся в большой спорт после полугода.

    Думаю, это помощь везде. И в раздевалке, и на льду. Все‑таки колоссальный опыт.

    Мы долго вместе этот шаг обсуждали, все продумали до конца. Это будет полноценная помощь нашему клубу», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

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    • Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

    Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА. В НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Винипег»), которая выбрала его на драфте НХЛ-2001 под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

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