Квартальнов: Забили больше одного, поэтому победили

Главный тренероценил победу в матче с(3:1).

«Забили больше одного, поэтому сегодня победили. Не давались нам в последнее время такие шайбы. И сегодня тоже рабочие, тяжёлые голы. Нелегко даётся этот компонент. Парни молодцы. Ключевым был первый период, где мы нахватали четыре удаления и пропустили. Во втором периоде реабилитировались, в атаке неплохо сыграли, забили. Мы довольны победой.

Против Демченко давали какую-то установку? Мы же разбираем все команды. Есть какие-то нюансы, и мы об этом ребятам говорим. А когда они выходят на лёд, то сами принимают решения», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.