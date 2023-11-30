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    Немировски: Нам не хватило в нужных моментах обыграть или дать пас и забить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Адмирал
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвёл итог игры с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Сложная игра. Знали, что соперник очень строго играет в оборону. Пытались пройти. Какие-то моменты прошли, начали менять подход в конце второго периода. В третьем пытались по-другому раскатиться, начало получаться, но соперник очень хорошо играет в оборону. Нам не хватило в нужных моментах обыграть или дать пас и забить, конечно.

    Замена Красоткина? Микротравма. Думаю, день-два пропустит. Возможно, уже завтра будет всё нормально.

    Насколько оптимальное состояние у Бека? Он выздоровел, но он болел сильно два дня. Не знаю точно, что это было. Чувствовал себя получше сегодня. Вчера не катался. Только утром отпустило его. Но он боец, пытался бороться через это. Надеюсь, ему легче будет в следующем матче.

    У Андреоффа продолжается процесс адаптации? Я думаю, адаптация прошла. Он умеет играть, умеет забивать. У нас он лучший снайпер, это хорошо. Но другие тоже должны забивать, у нас большие проблемы с голами.

    Один из лучших его матчей? Да, я думаю, он добавляет. В начале игры было сложно. Он редко видит 1-3-1. Он не понимал, пытались объяснить ему перед игрой.

    Эта домашняя серия — ключевая? У нас ещё три игры дома. Они чувствуют давление, но выходят играть. Давление есть каждую игру, несмотря на то, дома ты играешь или на выезде.

    Коротков? Я думаю, он долго ещё не будет играть», — цитирует Немировски «Чемпионат».

    «Адмирал» набрал 29 очков и находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. «Сибирь» (40) — на 8-м месте «Востока».

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