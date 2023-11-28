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    Тамбиев: Все команды ждут перерыва, чтобы залечить травмы, отдохнуть и потренироваться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Амуром» (3:2 Б).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Равный матч, много борьбы, много единоборств. Логично, что он закончился вничью. В серии буллитов наконец-то немножко повезло нам. Мы и в прошлом году часто доводили до овертаймов. Чтобы выигрывать в основное время, надо немножко побольше забивать в основное время. Сегодня рады двум очкам, но содержание игры может быть лучше. Было видно, что у обеих команд немножко не хватает эмоций по сравнению с первыми матчами дерби. Все команды ждут перерыва, чтобы залечить травмы, отдохнуть и потренироваться.

    Почему не играет Шулак? Скоро будет играть. Он во Владивостоке, оформляет документы. Как оформит — будет играть», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции (35).

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