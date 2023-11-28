Браташ: Создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:2).

«Понравилась игра нашей команды, особенно третий период, мы очень хорошо работали с шайбой. Создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол. К сожалению, не реализовали. Не сказал бы, что позволили много создать Ак Барсу», — цитирует Браташа «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» (44 очка) идет 4-м в Восточной конференции КХЛ.

«Лада» (46) находится на 3-й строчке на Восточной конференции после 37 игр.

В следующем матче «Ак Барс» 30 ноября примет «Автомобилист», а «Лада» в тот же день сразится с «Салаватом Юлаевым».