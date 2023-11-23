Разин: До счета 5:0 сегодня играли хорошо, играли уверенно

Главный тренерпрокомментировал победу над(6:3).

«До счета 5:0 сегодня играли хорошо, играли уверенно. Были какие-то ошибки, которые подчищал вратарь. Но было видно, что игра складывается хорошо, и тут опять "черт побери" произошёл. Хорошо то, что хорошо заканчивается. И то, что Саня Петунин сделал хет-трик, войдёт в историю, как и шесть очков Михайлиса. Кто-нибудь зарабатывал шесть очков за "Металлург"? Малкин? Ну вот видите, а то всё ругают Михайлиса, а он уже как Малкин. Нас с победой.

Чем объяснить такой прорыв звена Юрова? Реализация моментов. Бывают игры, когда ничего не получается, а сегодня была игра, когда всё получалось. Давно я искал центрального к Михайлису и Пятунину, пробовал Канцерова, но он с травмой тогда ушёл. У Даньки сейчас получается, так что дай бог чтобы так и продолжалось дальше.

В том, что случились эти три минуты в концовке, может и неплохо? Урок может быть любой. Можно было и просто ошибки показать, что так нельзя действовать в конце. Больше обидно за Илью Набокова, что он сегодня в ключевые моменты тащил и тащил, а в конце мы ему не помогли и подпортили статистику сильно.

Такая ситуация с "черт побери" случается не в первый раз, какая-то система в этом прослеживается? Какая система? Когда ты ведёшь 5:0 всё равно концентрация пропадает. Там соперник рисковал, они тоже от системы отошли. Первый гол, когда Валера Орехов не вывел шайбу — может быть при счёте 1:1 они бы откатились и мы бы нормально пошли в атаку, а здесь они рискнули, пошли, отобрали шайбу, забили гол. Такие моменты. Надо, чтобы ребята понимали, что в таких ситуациях стоит сыграть попроще. Те, кто не забил, посмотрели на Михайлиса, Пятунина и Юрова, и тоже побежали забивать. И вот тут в ответку прилетело», — цитирует Разина сайт «Трактора».

Команда Андрея Разина снова на первом месте на «Востоке» с 50 очками. «Трактор» (40) теперь на шестой позиции.