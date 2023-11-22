«Северсталь»- ЦСКА: счет матча 2:3, обзор голов

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ московскийпобедилсо счетом 3:2.

Уже в первом периоде армейцы забросили три безответные шайбы в ворота Дмитрия Шугаева. Отличились Андрей Светлаков, Даррен Диц, Фредрик Классон.

«Северсталь» смогла сократить преимущество в середине второго периода усилиями Тимофея Давыдова.

А на 56-й минуте хозяева сделали счет 2:3 и были близки к тому, чтобы уйти от поражения, но ЦСКА смог выстоять в третьем периоде. Вторую шайбу за «Северсталь» забросил Данил Аймурзин.

Теперь у ЦСКА 38 очков и шестое место на «Западе». «Северсталь» (33) располагается двумя позициями ниже.