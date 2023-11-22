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    ЦСКА чуть не упустил победу в матче с «Северсталью»

    «Северсталь»- ЦСКА: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь ЦСКА
    В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА победил «Северсталь» со счетом 3:2.

    Защитник ЦСКА Даррен Диц
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    Защитник ЦСКА Даррен Диц

    Уже в первом периоде армейцы забросили три безответные шайбы в ворота Дмитрия Шугаева. Отличились Андрей Светлаков, Даррен Диц, Фредрик Классон.

    «Северсталь» смогла сократить преимущество в середине второго периода усилиями Тимофея Давыдова.

    А на 56-й минуте хозяева сделали счет 2:3 и были близки к тому, чтобы уйти от поражения, но ЦСКА смог выстоять в третьем периоде. Вторую шайбу за «Северсталь» забросил Данил Аймурзин.

    Теперь у ЦСКА 38 очков и шестое место на «Западе». «Северсталь» (33) располагается двумя позициями ниже.

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