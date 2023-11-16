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    Кудашов: «Ак Барс» не дал нам ничего сделать, очень достойно и солидно отоборонялся

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    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Ак Барс с победой, они здорово оборонялись, хорошо играли, особенно в меньшинстве. Это был ключевой момент, я считаю, потому что они не дали нам ничего сделать, очень достойно и солидно отоборонялись. Ну и контратаки они использовали.

    Сегодня четыре шайбы "Динамо" пропустило после выходов "1 в 0" или "2 в 1", это была общая систематическая ошибка обороны? Я могу рассказать, да. Первый гол мы не берём — там большинство. Второй ѓол так получился, потому что шайба подлетела вверх, игроки потеряли её — она слилась с трибунами. Там есть такая тёмная зона, которую вам с трибун не видно, а со льда она есть. В общем потеряли её из виду. Это не системная ошибка. В третьем голе перепрыгнула шайба через клюшку. Четвёртый гол — у нас играли четыре нападающих в пятёрке. Пошли на риск, потому что нужно было спасать игру, потому так и получилось.

    "Динамо" было в лидерах лиги по большинству, но сегодня не получилось реализовать удаления? Здорово сыграл "Ак Барс". Очень солидно.

    Вратарь Максим Моторыгин начал разминаться уже после второй шайбы, почему сразу не заменили Илью Коновалова? Дали ещё возможность сыграть Коновалову.

    Ход с четырьмя нападающими в звене? Четыре нападающих, как тут подробно рассказать? Четыре нападающих, один защитник. Использовали такой приём в официальных матчах? Один раз использовали. Пока пробуем, ищем моменты.

    После трёх шайб за четыре минуты команда "подсела"? Это нормальное состояние, когда команда пропускает голы. В моменте часто такое бывает», — приводит слова Кудашова сайт «Ак Барса».

    После этой победы «Ак Барс» поднялся на четвертое место с 40 очками на «Востоке». «Динамо» (45) занимает вторую строчку на «Западе».

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