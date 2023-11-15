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    ЦСКА в тяжелой борьбе победил «Амур»

    ЦСКА — «Амур»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Амур
    Завершился единственный матч игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.

    Автор дубля Никита Нестеров
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    Автор дубля Никита Нестеров

    Московский ЦСКА с минимальным преимуществом победил у себя дома хабаровский «Амур» — 2:1.

    Автором шайбы на 26-й минуте стал защитник хозяев Никита Нестеров. Передачу ему отдал Михаил Григоренко.

    «Амур» смог сравнять счет на 53-й минуте, когда Александр Щемеров смог использовать большинство.

    Но ЦСКА спустя три минуты снова вышло вперед, реализовав свое большинство. Героем матча стал Никита Нестеров, сделавший дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Нестеров -1 (Григоренко), 25:03 — 1:0, Щемеров -1 (бол., Грецкий), 52:31 — 1:1, Нестеров — 2 (бол., Сорокин, Григоренко), 55:56 — 2:1. Вратари: Гамзин — БобковБроски: 26 (9+10+7) — 33 (17+9+7)Штраф: 4 — 6
    В следующем туре ЦСКА сразится с «Сочи», а «Амур» отправится в гости к «Нефтехимику».
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