Немировски: Четыре гола забили, редко так забиваем

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:1) в домашнем матче.

«Хорошая игра получилась. Четыре гола забили, редко так забиваем. Молодцы ребята. Желание было. В нужный момент вратарь выручил, оставил разницу в счёте.

С "Торпедо" получаются зрелищные матчи? У нас три тройки хорошо играли, нашли связи. И сильно помогает, когда Бек играет.

Три дня перерыва? Акцент был больше на игру в средней зоне и в зоне обороны. Работали над этим три дня.

Важно было сконцентрированно провести второй период? Да. Обсуждали эти периоды. Сегодня во втором периоде чуть была разница с "Локомотивом". Сегодня шайба застряла в зоне, но ненадолго. Надо быстрее думать и подсказывать друг другу, выводить шайбу, идти в атаку. Мы слишком много тащим шайбу назад.

Егор Климович в МХЛ? Я знаю, что он, скорее всего, завтра сыграет за "Снайперов".

Рассматриваем ли игрока "Снайперов" Михалёва? Вчера специально смотрел игру. Думаю, не хватает физики. Знаю, что он добавил в физике с прошлого года. Надо взять молодых ребят на тренировку и дать сыграть. Главное, чтобы он мог думать на скорости КХЛ. Некоторые ребята чуть крепче, но они не переходят на быстрый хоккей. Мы рассматриваем его.

Прогресс Жукова? На летних сборах он выглядел хорошо, а в начале сезона чуть-чуть потерял уверенность. Поговорил с ним, поддержал, чтобы он не боялся. Нельзя бояться на льду, надо быть уверенным. Хороший гол, непростой. Так обычно нападающие забивают. Нужно верить в себя.

Когда выйдет Коротков? Сейчас он вышел на тренировку без формы, катается. Надеемся, через пару дней выйдет в форме. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Буквально через пару дней будет обследование», — цитирует Немировски «Чемпионат».

«Сибирь» прервала серию из двух поражений и набрала 31 очко (8-е место турнирной таблицы Восточной конференции).

«Торпедо» (38) проиграло второй матч кряду и находится на 4-й строчке «Запада».