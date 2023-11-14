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    Козлов: Хороший урок для нас — правильно начинать и заканчивать периоды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Хороший, напряжённый матч. Были атаки и в ту, и в другую сторону. Матч получился зрелищным, к тому же играть против "Трактора" всегда приятно, потому что челябинцы играют в открытый хоккей. Мы провели хороший второй период, где закрывали соперника в зоне. Конечно, гол на последней минуте вернул "Трактор" в игру. Хороший урок для нас — правильно начинать и заканчивать периоды. Мы старались не пускать соперника на опасные точки для бросков. Александр Самонов молодец, подтащил нас. Очень важная и трудовая победа для нас.

    Повезло в третьем периоде с удалением Юртайкина? Повезло? Там же было удаление. Да, мы забили гол. Так можно сказать, что и "Трактору" повезло, что Кравцов забил на 20-й секунде.

    Можно ли сказать, что нашли ключи к воротам "Трактора"? Не соглашусь. Мы пытаемся найти ключи в каждом матче за счёт самоотдачи ребят, желания, самоотверженной игры в обороне. Ребята молодцы — блокировали броски, играли в тело. Очень большой объём работы выполнили наши защитники.

    Почувствовали ли разницу между "Трактором" Гатиятулина и "Трактором" Заварухина? Такая же опасная команда, которая хороша и в атаке, и в обороне. Они играют на своих сильных сторонах. "Трактор" как был хорошей командой, так и остался.

    Сергей Шмелёв включён в список травмированных? Он очень сильно заболел. У меня нет даты, когда он выйдет.

    Не было ли лучше в третьем периоде сохранить импульс и пойти дальше? Мы пытались это сделать, но соперник опасно атаковал. У них было хорошее движение игроков, было тяжело отобрать шайбу. Когда играешь в Челябинске, "Трактор" задерживается в атаке, а их поддерживают болельщики, — это некоторое психологическое давление. Но ребята молодцы, выдержали этот напор. Хороший урок, особенно для молодых игроков», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (37 очков), «Трактор» находится на 7-й строчке на Востоке (35 баллов).

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