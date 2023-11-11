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    Браташ о победе «Лады»: Настрой был запредельным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Спартак
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о победе своей команды (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

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    «Сегодня победа пришла издалека. Мы рады, что нашли к ней путь. Первые два периода делали очень много подарков сопернику. Не знаю, с чем это связано. Точно не недонастрой.

    Настрой был запредельным. Возможно, он помешал сыграть более рационально. Хорошо, что соперник воспользовался только двумя подарками. Потом сыграли более надёжно и смогли найти пути к победе. Как всегда, не без везения.

    Была задача оставить "Спартак" без шайбы? Была установка играть активно всю игру, но не всегда получалось. Согласен, что поначалу получалось задуманное, но потом пошли подарки соперникам, которые смазали нам игру. Мы тоже сегодня хватали ненужные удаления, тоже отношу их к подаркам.

    Можно сказать, что соперник нам их вернул потом. Мы ими воспользовались, забили два гола в большинстве, вернулись в игру», — приводит слова Браташа Чемпионат.

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