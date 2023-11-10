Серебряков о турнирном положении СКА: Мы все понимаем, что находимся не на своем месте

Голкипервысказался о неудачных результатах команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«Моя игра? Новая система, новый коллектив плюс были микротравмы, которые тоже мешали. Вроде были обороты, потом бац — микротравма. Но я не зацикливаюсь на этом.

Надо продолжать работать, и всё придёт. Дай бог, что в моей игре наметился перелом. Надо просто продолжать работать, верить в себя, слушать тренерский штаб, и всё будет хорошо.

Что касается игры команды, то всё через работу. Мы все понимаем, что находимся не на своём месте. Будем продолжать работать, внимательно выполнять тренерское задание, и, думаю, всё будет хорошо», — сказал Серебряков Чемпионату.

После 27-и сыгранных матчей СКА занимает 8-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга сыграет 11-го ноября с «Нефтехимиком».