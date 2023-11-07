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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Онлайн
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    Кокорев: Вышли с плохим настроем на игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Салават Юлаев
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Вышли с плохим настроем на игру, будем разбираться, в чём причина. Два периода выглядели неважно. Были индивидуальные ошибки. В атаке создавали моменты, но они были не очень острые. В третьем периоде играли в три звена, добавили, забили гол, но проиграли игру. Провели матч не на нашей скорости, было много потерь, где-то не выводили шайбу. Это всё говорит о настрое.

    Игра голкипера Бердина, который выходит за ворота? Миша хорошо играет клюшкой, нас всё устраивает. Да, бывают ошибки, главное, чтобы нам не забивали.

    На старте чемпионата "Сочи" был одним из самых интересных клубов, но сейчас попал в яму, есть что-то общее в этих поражениях? Мы последнюю игру с "Авангардом" выглядели неплохо по настрою, движению, но проиграли обидно из-за своих ошибок. Сейчас мы находим моменты, чтобы выправить ситуацию и вернуться к победной серии. Всё для этого есть, нужно стараться», — цитирует Кокорева ГорОбзор.Ру.

    «Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет девятым на «Западе».

    В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.

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