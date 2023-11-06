Никитин: Все три периода пришлось не просто работать, а играть и выкладываться по полной

Главный тренервысказался относительно победы над(4:1).

«Против нас играла организованная и терпеливая команда. У "Амура" есть исполнители. Все три периода пришлось не просто работать, а играть и выкладываться по полной.

Добавили в третьем? Это хоккей. Выиграли за счёт выполнения игрового задания, за счёт самоотдачи, за счёт исполнительского мастерства. Команда соперника раскрылась, мы получили чуть больше свободы. Все три периода нужно играть, мы все три периода сыграли, поэтому и победили», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада (34 очка). «Амур» — на 10-й позиции Востока (26 баллов).