Игнатьев: Мы не забили в большинстве, умудрились пропустить

Главный тренерподвёл итог матча с(0:3).

«У "Куньлуня" всегда непросто складываются игры в Екатеринбурге, в трёх предыдущих годах меньше шести шайб тут команда не пропускала — в этом плане мы добились успеха. По игре: неплохой первый период, два-три хороших голевых момента, у Пулккинена был в первой смене. Оба вратаря здорово сыграли, у нашего было побольше работы, но в конце голкипер "Автомобилиста" подтащил, молодец. Мы не забили в большинстве, умудрились пропустить, а соперник в большинстве отличился.

Восемь пропущенных шайб в большинстве за сезон? Сегодня не смогли до ворот добросить, шайба остановилась на первом нападающем. Шайба должна доходить до ворот, иначе сложно забить в большинстве. Мы говорили ребятам, что нападающие "Автомобилиста" не откидывают шайбу, ищут возможность убежать в контратаку.

Пулккинена не выводили на бросок в большинстве? Его за руку взял Ефим Гуркин и стоял с ним всё время, поэтому не получилось бросить, только "6х5" получилось.

Подготовка к олимпийской квалификации со сборной Китая? До олимпийского отбора у нас будет ещё 53 или 54 игры, в каждой из них что-то будет. Хоккеисты играют в КХЛ, на высоком уровне, потом на международных турнирах твой класс должен ощущаться после сезона на таком уровне», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада (19).