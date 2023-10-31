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    Игнатьев: Мы не забили в большинстве, умудрились пропустить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвёл итог матча с «Автомобилистом» (0:3).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «У "Куньлуня" всегда непросто складываются игры в Екатеринбурге, в трёх предыдущих годах меньше шести шайб тут команда не пропускала — в этом плане мы добились успеха. По игре: неплохой первый период, два-три хороших голевых момента, у Пулккинена был в первой смене. Оба вратаря здорово сыграли, у нашего было побольше работы, но в конце голкипер "Автомобилиста" подтащил, молодец. Мы не забили в большинстве, умудрились пропустить, а соперник в большинстве отличился.

    Восемь пропущенных шайб в большинстве за сезон? Сегодня не смогли до ворот добросить, шайба остановилась на первом нападающем. Шайба должна доходить до ворот, иначе сложно забить в большинстве. Мы говорили ребятам, что нападающие "Автомобилиста" не откидывают шайбу, ищут возможность убежать в контратаку.

    Пулккинена не выводили на бросок в большинстве? Его за руку взял Ефим Гуркин и стоял с ним всё время, поэтому не получилось бросить, только "6х5" получилось.

    Подготовка к олимпийской квалификации со сборной Китая? До олимпийского отбора у нас будет ещё 53 или 54 игры, в каждой из них что-то будет. Хоккеисты играют в КХЛ, на высоком уровне, потом на международных турнирах твой класс должен ощущаться после сезона на таком уровне», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

    После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада (19).

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