«Трактор» — «Куньлунь»: счет матча 5:2, обзор голов

дома победилв матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева победили со счетом 5:2.

У челябинского клуба отличились Максим Шабанов, Никита Тертышный, Чарльз Робинсон, а Владимир Ткачев сделал дубль.

У гостей две шайбы в активе Девина Броссо.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) Голы: Шабанов — 8 (Юртайкин, Ткачев), 0:28 — 1:0. Тертышный — 2 (Бауи), 2:20 — 2:0. Ткачев — 4 (бол., Шабанов, Телегин), 16:01 — 3:0. Броссо — 11 (Йип, Локхарт), 34:36 — 3:1. Броссо — 12 (бол., Меркли, Йип), 41:16 — 3:2. Ткачев — 5 (Антипин, Шабанов), 53:46 — 4:2. Робинсон — 3 (Калинин, Сошников), 56:21 — 5:2Вратари: Фукале — ДжурасикШтраф: 6 — 14Броски: 39 (21+5+13) — 26 (6+10+10)

«Трактор» добился третьей победы кряду в КХЛ и с 28 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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«Куньлунь» (19) идет на 10-й строчке.