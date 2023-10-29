1-й таймМанчестер Юнайтед — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Эриксен«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 18:45
    • ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд
  • 18:40
    • ПСВ разгромил «Аякс»
  • 18:32
    • Голы Тюкавина и Бителло помогли «Динамо» обыграть «‎Урал»
  • 18:21
    • «Лада» вырвала победу на последней минуте и стала лидером «Востока»
  • 17:58
    • Гол Калверта-Льюина принес победу «Эвертону»
    Все новости спорта

    «Трактор» на своем льду победил «Куньлунь»

    «Трактор» — «Куньлунь»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Куньлунь Ред Стар
    «Трактор» дома победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева победили со счетом 5:2.

    «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор»

    У челябинского клуба отличились Максим Шабанов, Никита Тертышный, Чарльз Робинсон, а Владимир Ткачев сделал дубль.

    У гостей две шайбы в активе Девина Броссо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
    Голы: Шабанов — 8 (Юртайкин, Ткачев), 0:28 — 1:0. Тертышный — 2 (Бауи), 2:20 — 2:0. Ткачев — 4 (бол., Шабанов, Телегин), 16:01 — 3:0. Броссо — 11 (Йип, Локхарт), 34:36 — 3:1. Броссо — 12 (бол., Меркли, Йип), 41:16 — 3:2. Ткачев — 5 (Антипин, Шабанов), 53:46 — 4:2. Робинсон — 3 (Калинин, Сошников), 56:21 — 5:2Вратари: Фукале — ДжурасикШтраф: 6 — 14Броски: 39 (21+5+13) — 26 (6+10+10)

    «Трактор» добился третьей победы кряду в КХЛ и с 28 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    «Куньлунь» (19) идет на 10-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать тут много голов
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Команды не забьют много голов
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Смогут ли команды определить победителя?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие