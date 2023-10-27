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    В матче аутсайдеров сильнее был «Куньлунь»

    «Нефтехимик» — «Куньлунь»: счет матча 3:4 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Куньлунь Ред Стар
    Завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Куньлунем». Победу в нем со счетом одержал китайский клуб в серии буллитов. Основное время завершилось — 3:3.

    Защитник гостей Джейк Челиос
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    Защитник гостей Джейк Челиос

    Первый период не принес заброшенных шайб, все основные события развивались после половины встречи.

    Сначала Данила Попов, а затем Андрей Белозеров вывели «Нефтехимик» вперед — 2:0.

    Но «Куньлунь» завелся и уже во втором периоде отквитал одну шайбу. Гол на счету Джейка Челиоса.

    В третьей же 20-ти минутке гости забросили еще два гола. Их авторами стали Райан Меркли и Люк Локхарт.

    Но «Нефтехимик» за три секунды до конца основного времени смог перевести игру в овертайм усилиями Александра Дергачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Попов — 1 (Шерстобитов, Бикмуллин), 32:19 — 1:0. Белозеров — 1 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 33:57 — 2:0. Челиос — 1 (Вонг, Локхарт), 39:55 — 2:1. Меркли — 1, 45:34 — 2:2. Локхарт — 1, 47:35 — 2:3. Дергачев — 1 (Сетдиков, Клок), 59:57 — 3:3Вратари: Долганов (57:41 — 59:57Николаев, 65:00) — ДжурасикБроски: 52 (12+14+23+3) — 31 (9+8+10+4)Штраф: 8 — 14

    В следующем туре «Нефтехимик» примет «Ак Барс» в татарском дерби. «Куньлунь» отправится на выезд в Челябинск к «Трактору».

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