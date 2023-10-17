И. о. главного тренера «Трактора»: Соперник во втором периоде поймал нас на контратаках

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал поражение от(2:3).

«Ребята вышли на игру с хорошим настроем. Видно было, что заряжены, что хотели победить. Это самое главное. Проделали большой объём работы, много бросали, забили хороший гол. Соперник во втором периоде поймал нас на контратаках. Нужно отдать должное "Амуру" — они очень много шайб поймали на себя, это очень дорогого стоит.

С чем связаны изменения в звене Робинсона? Мы начали проигрывать, нужно было что-то делать. Мы искали оптимальные варианты, чтобы усилить нашу игру. Довольны ли игрой легионеров? Мы проиграли», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

«Амур» идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» занимает седьмую строчку.