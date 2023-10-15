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    «Оттава» разгромила «Филадельфию», у Тарасенко — 2 ассиста

    «Оттава» — «Филадельфия»: счет матча 5:2, обзор голов

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    «Оттава» одержала уверенную победу над «Филадельфией» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Оттава»
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    «Оттава»

    В составе канадской команды 2 хоккеиста оформили дубль. Джейкоб Чикран забросил две шайбы еще в 1-м периоде, а Брэди Ткачук забросил 2 последние шайбы своей команды. Еще один гол на счету Джейка Сандерсона.

    Стоит отметить, что российский форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко оформил две результативные передачи, набрав первые очки за новую команду.

    2 гола в составе «Филадельфии» записали на свой счет Трэвис Конечны в большинстве и Кэм Йорк.

    НХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Оттава» — «Филадельфия» 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Чичран — 1 (Макивен, Грейг), 02:36 — 1:0. Чичран — 2 (бол. Тарасенко, Сандерсон), 10:47 — 2:0. Конечны — 3 (бол. Ферстер, Санхейм), 16:51 — 2:1. Сандерсон — 1 (бол. Тарасенко, Чичран), 36:12 — 3:1. Йорк — 1 (Конечны, Уокер), 36:30 — 3:2. Ткачук — 1 (Жиру), 39:54 — 4:2. Трачук — 2 (бол. Жиру, Штюцле), 41:32 — 5:2Вратари: Форсберг — ХартБроски: 31 (13+12+6) — 21 (5+4+12)Штраф: 21 — 19

    В следующем матче «Оттава» сыграет с «Тампой» 16-го октября, а «Филадельфия» встретится с «Ванкувером» 18-го числа.

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