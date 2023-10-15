НХЛ. «Тампа» уступила «Детройту», «Торонто» забросил семь шайб «Миннесоте»

«Бостон» — «Нэшвилл» 3:2

В составе «Брюинз» дубль оформил Джеймс Ван Римсдайк, еще один гол забил Давид Пастрняк. У «Предаторз» две шайбы забросил Колтон Сиссонс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Сиссонс — 2 (Шервуд, Бэрри), 3:29 — 0:1. ван Римсдайк — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 14:48 — 1:1. Пастрняк — 3 (буллит), 34:46 — 2:1. Сиссонс — 3 (Йоси, Форсберг), 36:54 — 2:2. ван Римсдайк — 2 (бол., Макэвой, Пастрняк), 42:52 — 3:2Вратари: Суэймен — Сарос (36:28 — 36:54, 58:02)Штраф: 14-10Броски: 31 (11+11+9) — 35 (15+13+7)

В следующем матче «Бостон» 20 октября сыграет с «Сан-Хосе», «Нэшвилл» 18 октября встретится с «Эдмонтоном».

«Бостон» — «Нэшвилл» 3:2

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 6:4

Форвард «молний» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев закончил встречу с показателем полезности «-4». Форвард «Детройта» Клим Костин провел на льду 5 минут и 41 секунду.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1) Голы: Спронг — 2 (Дебринкэт), 5:11 — 1:0. Стэмкос — 1 (Хедман, Кучеров), 9:46 — 1:1. Хагель — 2 (Хедман), 12:52 — 1:2. Дебринкэт — 2 (Гостисбеер), 14:35 — 2:2. Раймонд — 1, 22:01 — 3:2. Стэмкос — 2 (Хагель, Чирелли), 30:53 — 3:3. Комфер — 1 (Зайдер, Копп), 35:23 — 4:3. Дебринкэт — 3 (Ларкин), 44:44 — 5:3. Хедман — 1 (бол., Кучеров, Стэмкос), 49:39 — 5:4. Зайдер — 1 (п.в., Комфер), 59:59 — 6:4Вратари: Хуссо — Йоханссон (57:30)Штраф: 6-4Броски: 42 (14+21+7) — 25 (10+7+8)

В следующем матче «Тампа» 16 октября встретится с «Оттавой», «Детройт» днем позже сыграет с «Коламбусом».

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 6:4

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:3

В составе победителей хет-трик оформил Бун Дженнер. У «Рейнджерс» нападающий Артемий Панарин отметился ассистом, голкипер Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 21.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) Голы: Густафссон — 1 (Фокс, Веси), 0:50 — 0:1. Дженнер — 1 (Годро, Марченко), 9:36 — 1:1. Дженнер — 2 (бол., Годро, Проворов), 17:45 — 2:1. Дженнер — 3 (Бин), 32:30 — 3:1. Иржичек — 1 (Лайне, Проворов), 33:37 — 4:1. Куилль — 1 (Трочек, Густафссон), 50:53 — 4:2. Дэнфорт — 1 (Силлинджер, Джонсон), 55:54 — 5:2. Крайдер — 3 (бол., Панарин, Фокс), 59:24 — 5:3Вратари: Мерзликинс (Мартин, 40:00) — Шестеркин (57:17 — 59:24, 59:27)Штраф: 6-2Броски: 21 (9+10+2) — 42 (8+17+17)

В следующем матче «Коламбус» 17 октября сыграет с «Детройтом», «Рейнджерс» в этот же день встретится с «Аризоной».

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:3

«Питтсбург» — «Калгари» 5:2

В составе победителей дубль оформил Брайан Раст. Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Калгари» — 5:2 (0:0, 0:1, 5:1) Голы: Коронато — 1 (бол., Линдхольм, Андерссон), 38:22 — 0:1. Раст — 2 (Летанг, Гюнцель), 40:18 — 1:1. Рил. Смит — 2 (Малкин, Грэйвс), 40:41 — 2:1. Гюнцель — 1 (Летанг, Кросби), 45:50 — 3:1. Малкин — 2 (Рил. Смит), 54:14 — 4:1. Юбердо — 1 (Манджапане, Хэнифин), 56:05 — 4:2. Раст — 3 (п.в., Гюнцель), 59:38 — 5:2Вратари: Неделькович — Маркстрем (57:26 — 57:35, 57:43 — 59:38)Штраф: 8-6Броски: 29 (11+5+13) — 36 (15+11+10)

В следующем матче «Питтсбург» 19 октября сыграет с «Детройтом», «Калгари» 17 октября встретится с «Вашингтоном».

«Питтсбург» — «Калгари» 5:2

«Монреаль» — «Чикаго» 3:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Чикаго» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) Голы: Кофилд — 2 (Андерсон), 23:54 — 1:0. Пирсон — 1 (Гуле, Монахэн), 27:56 — 2:0. Монахэн — 1 (мен., Арве-Пинар), 37:38 — 3:0. Т. Джонсон — 1 (Джонс, Рэддиш), 40:35 — 3:1. Т. Джонсон — 2 (Перри, Бедард), 58:39 — 3:2Вратари: Монтембо — Мразек (58:00 — 58:39, 58:56)Штраф: 20-8Броски: 36 (12+15+9) — 30 (9+5+16)

«Монреаль» — «Чикаго» 3:2

«Торонто» — «Миннесота» 7:4

В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюс, на счету Вильяма Нюландера дубль. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков из 32. У «Уайлд» на счету Кирилла Капризова голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Миннесота» — 7:4 (3:1, 1:2, 3:1) Голы: Хартман — 1 (Капризов, Бродин), 9:32 — 0:1. Мэттьюс — 4 (Марнер), 10:54 — 1:1. Мэттьюс — 5 (бол., Нюландер), 12:35 — 2:1. Нюландер — 2 (Таварес, Доми), 19:37 — 3:1. Бертуцци — 1 (бол., Ярнкрок, Райлли), 23:35 — 4:1. Болди — 1 (Зуккарелло, Эддисон), 24:09 — 4:2. Росси — 1 (Фолиньо, Фэйбер), 29:51 — 4:3. Ярнкрок — 1 (Райлли, Броди), 49:54 — 5:3. Мэттьюс — 6 (Марнер), 50:25 — 6:3. Нюландер — 3 (Клингберг, Таварес), 52:14 — 7:3. Духайм — 1 (Девар, Миддлтон), 57:32 — 7:4Вратари: Самсонов — ГуставссонШтраф: 9-13Броски: 33 (12+9+12) — 32 (13+9+10)

В следующем матче «Торонто» 17 октября сыграет с «Чикаго», «Миннесота»18 октября встретится с «Монреалем».

«Торонто» — «Миннесота» 7:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 3:2

Голкипер островитян Илья Сорокин отразил 26 бросков из 28. Защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Голы: Нельсон — 1 (Энгвалль), 5:57 — 1:0. Палмиери — 1 (Нельсон, Пулок), 18:18 — 2:0. Гринуэй — 1 (Миттельштадт, Бенсон), 24:15 — 2:1. Миттельштадт — 1 (Бенсон, Далин), 42:34 — 2:2. Сизикас — 1 (Пелек, Клаттербак), 53:40 — 3:2Вратари: Сорокин — Леви (59:32)Штраф: 4-6Броски: 29 (7+10+12) — 28 (7+14+7)

В следующем матче «Айлендерс» 18 октября встретятся с «Аризоной», «Баффало» в этот же день сыграет с «Тампой».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 3:2

«Сент-Луис» — «Сиэтл» 2:1 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сиэтл» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Шварц — 1 (бол., Бьоркстранд, Данн), 20:40 — 0:1. Кайру — 1 (Томас), 27:49 — 1:1Победный буллит: ТомасВратари: Биннингтон — ДаккордШтраф: 2-8Броски: 26 (4+9+11+2) — 31 (9+11+9+2)

«Сент-Луис» — «Сиэтл» 2:1 Б

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 1:2 Б

Счет в матче открыли хозяева благодаря голу Томаса Бордело. Гости сравняли за полторы минуты до конца встречи — россиянин Валерий Ничушкин отдал результативную передачу на Кэйла Макара. А в серии буллитов Микко Рантанен принес «Эвеланш» победу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Бордело — 1 (Беннинг, Хоффман), 8:42 — 1:0. Макар — 2 (Ничушкин), 58:34 — 1:1Победный буллит: РантаненВратари: Блэквуд — Георгиев (57:46 — 58:34)Штраф: 10-8Броски: 21 (9+7+4+1) — 52 (16+15+19+2)

«Колорадо» одержал вторую победу на старте сезона. У «Сан-Хосе» — два поражения подряд.

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 1:2 Б

«Вегас» — «Анахайм» 4:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Айкел — 2 (бол., Теодор, Стивенсон), 19:58 — 1:0. Стивенсон — 2 (Коттер, Макнэбб), 35:03 — 2:0. Теодор — 1 (бол., Айкел, Стивенсон), 46:16 — 3:0. Мактавиш — 1 (Драйсдейл, Строум), 46:43 — 3:1. Рендбьерг — 1 (п.в., Хэг, Руа), 57:32 — 4:1Вратари: Хилл — Гибсон (57:23 — 57:32)Штраф: 17-22Броски: 38 (12+13+13) — 23 (7+8+8)

«Вегас» — «Анахайм» 4:1

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:4

В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский Андрей Кузьменко, для которого эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) Голы: Драйзайтль — 2 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 0:42 — 1:0. Кузьменко — 1 (бол., Хьюз, Петтерссон), 9:25 — 1:1. Хегландер — 1 (Босер, Майерс), 17:51 — 1:2. Макдэвид — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 21:45 — 2:2. Студника — 1 (Петтерссон), 22:36 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Бушар, Макдэвид), 29:29 — 3:3. Лафферти — 1 (Хегландер), 42:56 — 3:4Вратари: Скиннер (57:38) — ДесмитШтраф: 6-14Броски: 40 (8+18+14) — 16 (7+6+3)

В следующем матче «Ванкувер» 18 октября сыграет с «Филадельфией», «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Нэшвиллом».

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:4

«Лос-Анджелес» — «Каролина» 5:6 Б