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    «Салават Юлаев» разгромил «Витязь»

    «Салават Юлаев» — «Витязь»: счет матча 8:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в родных стенах переиграл «Витязь» со счетом 8:1.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе хозяев отличились Александр Шаров, Джош Ливо (дубль), Александр Хмелевски (дубль), Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. За гостей забил Руслан Педан.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)
    Голы: Шаров — 4 (Шмелев, Зоркин), 2:34 — 1:0. Ливо — 1 (бол., Хафизуллин, Шмелев), 8:10 — 2:0. Хмелевский — 7 (бол., Шаров, Ливо), 17:54 — 3:0. Хмелевский — 8 (бол., Шаров, Шмелев), 22:35 — 4:0. Ливо — 2 (бол., Хафизуллин), 32:26 — 5:0. Дроздов — 3 (мен.), 36:59 — 6:0. Ефремов — 4 (Шаров), 39:54 — 7:0. Педан — 2 (Яровой, Рой), 46:09 — 7:1. В. Лещенко — 1 (бол., Зоркин, Пименов), 50:08 — 8:1Вратари: Самонов — Дорожко (Шикин, 17:54)Штраф: 6 — 18Броски: 38 (11+10+17) — 22 (7+11+4)

    «Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» с 9 очками замыкает турнирную таблицу «Запада».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 октября.

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